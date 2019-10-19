الامارات | شرطة دبي تشارك في «نتعلّم» بـ «حقائب آمنة»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تشارك في «نتعلّم» بـ «حقائب آمنة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك شرطة دبي، في مبادرة «في دبي نتعلم»، التي يشرف عليها المجلس التنفيذي لحكومة دبي، بهدف تعزيز ثقافة التعلم المؤسسي في القطاع الحكومي بدبي، وخلق الروح التنافسية لتحسين أداء المؤسسات، والاستفادة من أفضل التطبيقات والممارسات الإبداعية، التي تسهم في تعزيز موقع دبي الريادي كبيئة عمل متميزة، وحاضنة للإبداع والابتكار على المستوى العالمي، وذلك من خلال مشروع «حقائب آمنة».

وجاء اختيار المشروع ليمثل شرطة دبي في مبادرة «في دبي نتعلم»، خلال ترؤس مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، اجتماعاً مع مبادرة «في دبي نتعلم»، بحضور مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، العميد علي عتيق.

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ونجحت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، عبر مشروع «حقائب آمنة» في رفع مستوى الرضا والسعادة لجميع المسافرين والعابرين، وعكست مدى اهتمام وحرص حكومة دبي على التحول الذكي، والرؤية الشاملة في أن تكون دبي أكثر مدن العالم أمناً وسعادة، وتقديم خدمات مبتكرة وملهمة، تثري عملاء مطارات دبي، حيث تضع شرطة دبي إسعاد المجتمع وتلبية احتياجاته المحفز الأساسي والقلب النابض لعمليات الإبداع والابتكار في جميع خدماتها.

ومشروع «الحقائب الآمنة»، الذي يمثل شرطة دبي في سباقها للتميز، ما هو إلا تأكيد على قدرات مواردها البشرية وفرقها المختلفة، في العمل وفقاً لأحدث الأساليب والتقنيات لتوفير الأمن والأمان، وإسعاد المجتمعَين المحلي والعالمي.