الامارات | مدارس حكومية تعالج نقص الكتب بتبادل النسخ

شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس حكومية تعالج نقص الكتب بتبادل النسخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفذ المدارس الحكومية خطة لحل مشكلة نقص بعض الكتب المدرسية، عن طريق تبادل نسخ من الكتب زائدة عن حاجة طلابها، مع المدارس التي تعاني نقصاً في الكتب.

وأظهرت ثلاثة كشوف، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، زيادة كتب في مدارس ونقصها في مدارس أخرى، وشكا ذوو طلبة مشكلة نقص الكتب، خصوصاً أنه لم يعد يفصل الطلبة عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي سوى شهر ونصف الشهر.

وتضمن كشف من إحدى المدارس، حمل عنوان تسليم الكتب المدرسية للمدارس الأخرى، للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، زيادة قدرها 25 نسخة، بواقع 17 نسخة من كتابBridge to success course book version 1.2 level EN6.1، وثلاث نسخ من كتاب الفيزياء (كتاب الطالب)، للصف العاشر المتقدم الجزء الأول، ونسختين من كتاب الكيمياء (كتاب الطالب)، للصف العاشر المتقدم، الجزء الأول، وثلاث نسخ من كتاب Mathematics - Advanced Stream - SE-G10-P01.

فيما حددت مدرسة أخرى نقصاً في نسخ الكتب بلغ 182 نسخة، موزعة على 16 مادة، بواقع 38 نسخة لمادة التربية الإسلامية للصف التاسع، وسبع نسخ من كتاب الرياضيات (كتاب الطالب) للصف التاسع تطبيقي، و12 من كتابBusiness Studies - course book، للصف التاسع، و10 من كتاب التربية الإسلامية للصف العاشر، وأربع نسخ من كتاب الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية - رؤية تحليل كتاب للصف العاشر، وثلاث من كتاب الرياضيات (كتاب الطالب) للصف العاشر التطبيقي، وأربع نسخ من كتاب التطبيقات اللغوية للصف الحادي عشر، وأربع من كتاب الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية للصف الحادي عشر، وست من كتاب التربية الإسلامية للصف الثاني عشر، وثلاث من كتاب الإمارات تاريخنا (كتاب النشاط) للصف الثاني عشر، وثماني نسخ من كتاب الإمارات تاريخنا (كتاب الطالب) للصف الثاني عشر، وسبع من كتاب بقوة الاتحاد للصف الثاني عشر، وثلاث من كتاب الدراسات الاجتماعية - رؤية وتحليل كتاب (كتاب النشاط) للصف الثاني عشر، وأربع من كتاب التطبيقات اللغوية للصف الثاني عشر، و69 نسخة من كتاب الكيمياء للصف الثاني عشر.

وحصرت مدرسة ثالثة نقصاً لديها بلغ 40 نسخة من أربعة كتب، عبارة عن 20 نسخة من كتابGeneral Grade 9 Course Book P01 للصف التاسع العام، و10 نسخ من كتاب العلوم المتكاملة (كتاب الطالب) الجزء الأول للصف التاسع العام، وخمس نسخ من كتاب Computer Science-activity book للصف التاسع العام، وخمس نسخ من كتاب الرياضيات (كتاب الطالب) للصف التاسع العام.

وكان ذوو طلبة أبلغوا «الإمارات اليوم» أن أبناءهم لم يتسلموا بعض الكتب الدراسية حتى الآن، على الرغم من مرور أكثر من شهر ونصف الشهر من بدء العام الدراسي الجاري، ما يضطر معه طلبة للتناوب على الكتب المتوافرة معهم، لمراجعة دروسهم. وأفاد أولياء أمور طلبة في المرحلة الثانوية: خالد عبدالله، وذكريات الهندي، وفاطمة سعيد، بأن كل مادة من المواد العلمية لها كتابان، أحدهما كتاب تدريبات «عملي»، وهذا تسلمه معظم الطلبة، و«كتاب الطالب» الذي يحتوي على الدروس، والذي شهدت المدارس نقصاً في عدد نسخه. وأضافوا: «اضطر أبناؤنا إلى تناوب نسخ الكتب التي تشهد نقصاً مع زملائهم، حتى يتسنى لهم مراجعة دروسهم، إذ لم يعد يفصلهم عن امتحانات الفصل الدراسي الأول سوى نحو شهر ونصف الشهر».

من جهة أخرى، لم يتسن الحصول على رد من الوزارة على سؤال وجهته «الإمارات اليوم» حول آليات توفير الكتب للطلبة.

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وأظهر التقويم المدرسي للعام الدراسي الجاري أن إجازة الشتاء تبدأ في 15 من ديسمبر المقبل، والتي ستكون بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول، ما يشير إلى أن الفترة الزمنية المتبقية لانطلاق الامتحانات نحو شهر ونصف الشهر.

سد العجز

أكد مدير مدرسة حكومية، فضّل عدم ذكر اسمه، أن المدرسة تعاني نقص الكتب في عدد من المواد الدراسية، منذ مطلع العام الدراسي، وعملت وزارة التربية والتعليم على سد العجز في عدد نسخ الكتب على مراحل، ولم تعد المدرسة بحاجة إلا لعدد قليل من النسخ، موضحاً أن الوزارة طالبت المدارس بحصر النسخ الزائدة للمادة الواحدة في كل مدرسة، وبدأت تسد بها النقص في المواد نفسها بمدارس أخرى.

- طلاب في مدارس

حكومية لم يتسلموا

كتباً دراسية حتى الآن.