دبي (الاتحاد) تشارك القيادة العامة لشرطة دبي في مبادرة «في دبي نتعلم» التي يشرف عليها المجلس التنفيذي لحكومة دبي، بهدف تعزيز ثقافة التعلم المؤسسي في القطاع الحكومي بدبي، وخلق الروح التنافسية لتحسين أداء المؤسسات، والاستفادة من أفضل التطبيقات والممارسات الإبداعية التي تسهم في تعزيز موقع دبي الريادي كبيئة عمل متميزة وحاضنة للإبداع، وذلك من خلال مشروع «حقائب آمنة».

وجاء اختيار المشروع ليمثل شرطة دبي في مبادرة «في دبي نتعلم» خلال ترؤس اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، بحضور العميد علي عتيق مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، اجتماعاً مع مبادرة «في دبي نتعلم».

ونجحت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، عبر مشروع «حقائب آمنة» من رفع مستوى الرضا والسعادة لجميع المسافرين والعابرين .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «حقائب آمنة».. «في دبي نتعلم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.