«شرطة أبوظبي» تشارك باحتفالية «تراث الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد) شاركت إدارة المراسم والعلاقات العامة، بقطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي في احتفالية نادي تراث الإمارات التي نظمها، بمناسبة فوزه بجائزة مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز عن فئة المؤسسات الداعمة للتعليم بمبادرة «تراثنا هويتنا لطلبة المؤسسات التعليمية»، وذلك في الدورة 21 للجائزة.

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