الشارقة (الاتحاد) أنجز معهد التدريب بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، 3 دورات تخصصية، أثمرت عن تخريج (82) منتسباً من مختلف القيادات على مستوى وزارة الداخلية.

واشتملت الدورات على أحدث البرامج التدريبية وفق أفضل الوسائل العلمية المساعدة، بهدف الارتقاء بالعمل الشرطي في مختلف المجالات، وحملت الدورات مجموعة من العناوين والبرامج المنتقاة، منها: أساليب ومهارات التحري وجمع المعلومات، والصحة والسلامة المهنية وتطبيقاتها الشرطية، والأساليب الحديثة لبناء فريق العمل، وتنمية روح الفريق.

وفي ختام برامج الدورات، قام المقدم محمد بن بطي نائب مدير إدارة معهد تدريب الشرطة، بتوزيع شهادات إنجاز الدورات على الخريجين بعدد من قاعات الدراسة والتدريب المختلفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3 دورات تخصصية بمعهد التدريب بشرطة الشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.