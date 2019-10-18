تخريج 4 دورات متخصصة في شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نفذ معهد تدريب أمن المنافذ بمديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات بقطاع شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي دورتين تخصصيتين أمنيتين في المطارات، هما: دورة أمن المطارات التأسيسية بمشاركة 30 منتسبًا، ودورة إدارة الأزمات في المطارات، بمشاركة 9 منتسبًا من الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة.

وأكد العقيد سالم سعيد العامري، نائب مدير مديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات للشؤون الإدارية، خلال حفل التخريج بمقر المديرية، حرص شرطة أبوظبي على رفع كفاءة منتسبيها وتأهيلهم من خلال دورات تدريبية متخصصة تعزز من قدراتهم الوظيفية، وتكسبهم خبرات جديدة، وفق أرقى المعايير العالمية في مجال العمل الشرطي.

وأوضح أن دورة أمن المطار التأسيسية تهدف إلى التعرف على الأخطار والتهديدات التي تتعرض لها أمن المطارات والأجهزة المسؤولة والمتعاونة.

كما نظمت إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية دورة إدارة حرائق أنفاق الطرق والطرقات السريعة، بالتعاون مع السفارة الفرنسية، ودورة التحقيق في الجرائم الجنسية، بالتعاون مع الشرطة الكورية.

واستهدفت تزو يد المشاركين بمعلومات حول بنى وتجهيزات الأنفاق، وكيفية تطور الحريق في النفق، وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها قبل وصول الإنقاذ، وما هي الأنماط الحديثة في الجرائم الجنسية، وما إجراءات التحقيق في الجرائم الجنسية.

وأشاد العقيد سالم أحمد العفريت، مدير إدارة التدريب، بمشاركة الخبراء الفرنسيين والكوريين الذي قدموا عصارة تجاربهم وخبراتهم بما يسهم في صقل مهارات المتدربين ورفع كفاءتهم وتعريفهم بالمستجدات في مجالات العمل الشرطي والأمني.

وأكد الرائد الدكتور مهندس أحمد الرمحي، رئيس قسم المشاركات الداخلية والدولية في إدارة التدريب حرص شرطة أبوظبي على إعداد وتأهيل الكوادر الشرطية بمواصفات عالمية، بهدف تحقيق أعلى درجات الأمن والأمان في ربوع الوطن، مشيرًا إلى أهمية تطوير القدرات الذاتية والتعلم المستمر للإسهام في تعزيز مسيرة التفوق والتميز المؤسسي لشرطة أبوظبي، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.