وفاة مواطنين وإصابة والدتهما في حادث مروري

رأس الخيمة (الاتحاد) شيع أهالي رأس الخيمة، أمس، شابين مواطنين توفيا في حادث مروري على شارع الشيخ محمد بن زايد بالإمارة. وأصيبت والدة الشابين بحسب مصادر في مستشفى عبيد الله بإصابات بليغة في العمود الفقري في الحادث الذي وقع خلال استقلال الأسرة للسيارة، ويجري نقل الأم لأحد المستشفيات خارج الإمارة لتقديم العلاج اللازم لها.

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