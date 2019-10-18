«الدفاع المدني»: حوادث كارثية بسبب الممارسات الخاطئة

عمر الحلاوي (العين)

حذَّر «الدفاع المدني» في منطقة العين من ممارسات منزلية يومية خاطئة تتحول إلى حوادث كارثية تفقد الأسرة علي أثرها الأرواح والممتلكات، أو تتسبب بإصابات فادحة للفرد، كما حذر من حرائق المنازل في فترة الشتاء بسبب الاستعمال الخاطئ للأجهزة الكهربائية، منوهاً بأهمية تغير نمط الاستخدام اليومي، وتوعية العائلة بإرشادات السلامة العامة.

وأكد أنه من الممارسات الخاطئة اليومية استخدام سخان المياه، وأجهزة التدفئة، والمبخر في دولاب الملابس، وعدم إغلاق الأجهزة الكهربائية من مصادرها، وترك الشاحن في الوصلة الكهربائية، والتعامل مع تسريب أنبوب الغاز، جاء ذلك خلال محاضرة «مبادئ وإرشادات السلامة العامة» التي نظمها مكتب شؤون المجالس واستضافها مجلس محمد أحمد المحمود البلوشي، والتي ألقاها مساعد أول نادر عبد الله البلوشي من الدفاع المدني في مدينة العين، وحضور النقيب عبد الله سلطان السناني.

وقال نادر البلوشي: إن إرشادات السلامة العامة تدخل في الحياة اليومية لكل أسرة وهي وقاية مهمة يحتاجها المجتمع، وذلك نتيجة ممارسات خاطئة تتكرر بشكل يومي، بالإضافة لاستخدام بعض الأجهزة الكهربائية في فترة الشتاء، حيث تتحول إلى كوارث، لافتاً إلى أنه من الممارسات اليومية الخاطئة ترك شاحن التلفون في وصلة الكهرباء، حيث إن الشرارة تبدأ من مستصغر الشرر.

وأكد أن مهمة «الدفاع المدني» تطورت وأصبح يتدخل في كل مبنى يوجد فيه نشاط للتأكد من وجود إرشادات الأمن والسلامة العامة، مثل طفايات الحريق، وهذه الخطوة تعتبر إسعافاً أولياً لعدم انتشار الحريق في بدايته، بالإضافة لأهمية ووجود كاشف الدخان وجرس الإنذار، مشيراً إلى أهمية أن يبدأ كل فرد في الممارسات الصحيحة من نفسه، ثم توعية أسرته وجيرانه وأهله وأصدقائه، وبذلك ينعم المجتمع كله بالأمن والسلامة.

ولفت البلوشي إلى أن استمرار استخدام الأجهزة الكهربائية بشكل سيئ يؤدي في النهاية إلى وقوع حوادث الحريق معدداً أنواع الحريق المختلفة، ومنها: حرائق المواد الصلبة، والمواد السائلة، والمعادن، والكهربائية، وهي الأكثر شيوعا في العالم.

وعدد الممارسات الخاطئة في المنازل، ومنها: إغلاق التلفزيون بالريموت كنترول، حيث لا تزال الدائرة الكهربائية تعمل، بالإضافة لترك شاحن التلفون على الوصلة الكهربائية، مؤكداً أن الحياة تحولت إلى استخدام يومي ومتواصل لعدد كبير من الأجهزة كهربائية، الأمر الذي يحاج التعامل معها بوعي وحرص، منوهاً إلى أهمية عدم ترك الهاتف المتحرك في الشاحن الكهربائي ووضعه بالقرب من الرأس عند النوم

وأوضح أن فصل الشتاء علي الأبواب، حيث يكثر استخدام أجهزة التدفئة الكهربائية وسخانات المياه، وهي قنابل موقوته قابلة الانفجار وقد تسبب حوادث كبيرة نتيجة سوء الاستخدام، حيث إن من الأخطاء الشائعة ترك سخان المياه يعمل حتى في لحظة استخدامه، فإنه يحتاج فقط ما بين 15 دقيقة إلى 25 دقيقة وتكون المياه ساخنة وجاهزة للاستعمال وفصل السخان أثناء الاستخدام، مشيراً إلى أهمية صيانة السخان والتأكد من عدم وجود خلل أو تسريب قبل استخدامه مع دخول فترة الشتاء.

وأشار إلى وقوع عدد من الحوادث في مدينة العين نتيجة انفجار سخان المياه، حيث أدت تلك الحوادث من شدتها إلى تدخل فريق المتفجرات، بالإضافة للأجهزة التي يبدأ عملها فترة الشتاء، مضيفاً: أن أحد الممارسات اليومية الخاطئة هي التعامل مع أنبوب الغاز في المطبخ وفتح الإضاءة مباشراً قبل التأكد من عدم وجود تسريب عبر حاسة الشم والانتظار لفترة قليلة للتأكد ما إذا كان المطبخ مشبعاً بالغاز أم لا؟، كما أشار إلى خطورة وضع المبخر داخل دولاب الملابس لتعطيرها، حيث تعتبر تلك العادة من الممارسات الخاطئة والخطيرة والتي تسبب في الحرائق المنزلية، ونوَّه إلى أهمية ملاحظة مروحة الشفط في المنزل واستخدامها وقد الحاجة وتنظيفها أو استبدالها عند اتساخها بالدهون والزيوت.