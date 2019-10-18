«بيئة الشارقة»: حظر تشويه المناطق الجبلية

الشارقة (الاتحاد)

أكدت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة حرص الهيئة على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من أجل حماية البيئة والحفاظ عليها وتماشياً مع قرار المجلس التنفيذي بشأن حظر تشويه المناطق الجبلية في إمارة الشارقة والحفاظ على الجبال وثرواتها الطبيعية ومعالمها البيئية.

جاء ذلك خلال تكريم فرع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في خورفكان المشاركين في مبادرة الحملة الجبلية الخامسة لمرتادي المناطق الجبلية في المنطقة الشرقية، التي استهدفت موظفي الدوائر الحكومية والمتعاونين وطلبة المدارس بمدينة خورفكان. وأضافت: أن الحملة تهدف إلى المساهمة في تنمية الوعي بأهمية تبني ثقافة الترفيه الاجتماعي في البيئات الطبيعية، وحماية التنوع النباتي المحلي في البيئات الجبلية، والمحافظة على المظهر الحضاري، ومنع تشويه الجبال بالرسومات أو الأعلام، وإعادة التوازن البيئي وحماية التنوع النباتي المحلي في البيئات الجبلية.

وأضافت عواطف النقبي مدير فرع الهيئة في خورفكان: «نشكر جميع الذين أسهموا في تنفيذ برنامج الحملة التوعوية، والشكر موصول لشركائنا في هذا البرنامج من جهات وهيئات ومؤسسات وأفراد، فهم شركاء النجاح والتميز، والفاعلون النشطاء في ترجمة برنامج الحملة في ظل سعينا الحثيث للحفاظ على الجبال، وثرواتها الطبيعية، ومعالمها البيئية».

ولاقت فعاليات وأنشطة الحملة التوعوية الخامسة استحسان وتفاعل الجمهور والحضور الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود الهيئة في الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي والبيئي عموماً، وجهودها التوعية خصوصاً، وأكدوا أن تلك الجهود أسهمت في الارتقاء بمستوى وعيهم البيئي، وأصبحوا أكثر التزاماً ومعرفة بأهمية البيئة وكيفية وضرورة الحفاظ عليها.

وتضمن برنامج الحفل الختامي للحملة العديد من الفعاليات.