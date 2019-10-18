6 مستودعات لتوزيع المواد الغذائية المدعمة على المواطنين في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تنفذ بلدية منطقة الظفرة مشروعاً متكاملاً لتوفير 6 مستودعات مجهزة لتوزيع المواد الغذائية المدعمة على المواطنين في كل من مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا.

وشهد العام الجاري الانتهاء من إنشاء مستودع للمواد الغذائية والأعلاف في المرفأ والبدء في تنفيذ مستودع جديد آخر في جزيرة دلما، وذلك ضمن خطة تضمن توفير أماكن مجهزة ومطابقة للمواصفات لتوزيع المواد الغذائية المدعمة على المواطنين في جميع مدن الظفرة وتسهيل حصول المستحقين على تلك المواد وفق منظومة متكاملة تتسم بالتميز والجودة.

يذكر أن عدد الأسر المواطنة المستفيدة من توزيع المواد الغذائية المدعمة بلغ 5 آلاف و460 أسرة مواطنة، بينما بلغ عدد المواطنين 27 ألفاً و944 مواطناً على مستوى المنطقة، وتم خلال العام الماضي 2018 توزيع 73 ألفاً و223 كيساً من الأرز المدعوم على المواطنين.

وتحرص بلدية الظفرة على توفير المواد الغذائية المتميزة وذات جودة عالية من مختلف الأصناف التي يتم توزيعها، منها الأرز والسكر والزيت وباقي المواد الغذائية الأخرى، ويتم توفيرها من خلال منظومة متكاملة للمواد الغذائية المدعومة، والتي توليها البلدية أهمية خاصة من خلال توفير مواد غذائية مدعمة وبأسعار مخفضة للمواطنين في كل من جزيرة دلما ومدينة زايد وغياثي والسلع والمرفأ وليوا عبر توفير مستودعات مجهزة في جميع المدن، وإطلاق مجموعة من المبادرات المتواصلة لتوفير مختلف المواد الغذائية بأسعار مناسبة ومدعومة.

وتهدف مشاريع مستودعات المواد الغذائية الجديدة التي يتم إنشاءها بجانب المستودعات الحالية المجهزة إلى الارتقاء بالبنية التحتية، بما يتوافق مع معايير الأمن والصحة والسلامة، لتوفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية، إضافة إلى الحفاظ على الأعلاف للثروة الحيوانية في جميع الأوقات حرصاً من البلدية على سلامة حفظ المواد الغذائية للمواطنين من حيث التهوية بالمستودعات على مستوى المنطقة ومتابعة أعمال الصيانة بما يتوافق مع أفضل المعايير في مجال حفظ وسلامة المواد الغذائية.

يذكر أن مشروع مستودع للمواد الغذائية والأعلاف بجزيرة دلما والذي بدأت بلدية منطقة الظفرة تنفيذه يتضمن مخزنين رئيسيين أحدهما للمواد الغذائية والآخر للأعلاف، ومكاتب إدارية وخدمة العملاء ومرافق خدمات بمساحة إجمالية تبلغ 600 متر مربع. بالإضافة إلى أعمال المداخل ومواقف للسيارات، والمسطحات الخضراء بينما مستودع المرفأ الذي تم الانتهاء منه بتكلفة 7.5 مليون درهم، يتضمن مخزنين رئيسيين أحدهما للمواد الغذائية والآخر للأعلاف، ومكاتب إدارية وخدمة العملاء ومرافق خدمات بمساحة إجمالية تبلغ 1,700 متر مربع، بالإضافة إلى أعمال المداخل ومواقف للسيارات.