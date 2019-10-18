%13 زيادة أعداد المتقاعدين في 2018 بأبوظبي

أحمد عبد العزيز (أبوظبي)

أفاد صندوق أبوظبي للتقاعد بأن أعداد المتقاعدين خلال العام 2018 بلغت 7644 متقاعداً مقارنة بـ6784 متقاعداً عام 2017 بزيادة نسبتها 13%، وبلغ عدد المتقاعدين من الذكور 5175 متقاعداً بنسبة 76%، وعدد الإناث 1609 بنسبة 24%، وأفاد الصندوق بأن أعداد المؤمن عليهم بنهاية عام 2018 بلغت 88 ألفاً و662 بزيادة قدرها 1% عن أعداد المؤمن عليهم عام 2017.

وقال خلف عبدالله رحمه الحمادي مدير عام الصندوق لـ«الاتحاد»: «إن متوسط عمر المؤمن عليهم في أبوظبي يبلغ 35 عاماً، وأن 44% من المؤمن عليهم إناث، حسب إحصاءات العام الماضي، فيما بلغت نسبة الذكور 56% مشيراً إلى أن إحصاءات الصندوق الأخيرة حول الفئات العمرية للمؤمن عليهم أوضحت أن عدد المؤمن عليهم في الفئة العمرية أقل من 20 سنة بلغ 177 مواطناً ومواطنة، والفئة العمرية من 20-29 سنة عددهم 29 ألفاً و391 شخصاً، فيما كان عدد المؤمن عليهم الذين تتراوح أعمارهم بين 30-39 سنة 36 ألفاً و907 أشخاص.

وأشار إلى أن عدد المواطنين والمواطنات المؤمن عليهم في الفئة العمرية 40-49 سنة سجل 17 ألفاً و133 شخصاً، فيما بلغ عدد المؤمن عليهم في فئة 50-60 سنة 4399 مواطناً، فيما بلغت نسبة المؤمن عليهم وتزيد أعمارهم عن 60 سنة 1%.

وشدد على أن توافر البيانات والإحصاءات السنوية يساعد على رسم خريطة للتطوير، ويولي الصندوق اهتماماً خاصاً بتوفير وإتاحة الإحصاءات لاسيما في ظل النمو الملحوظ في أعداد المتقاعدين مقارنة بالسنوات الماضية، لافتاً إلى أن هذا الالتزام الإحصائي يستهدف تطوير القطاعات المرتبطة بعملنا والاسترشاد بها لصناعة مستقبل أفضل يلبي تطلعات المتعاملين على كافة المستويات.

وعن مدد الخدمة التي قضاها المواطنون المؤمن عليهم، ذكر أن 38 ألفاً و793 مواطناً ومواطنة بنسبة 44% أمضوا خمس سنوات بالخدمة وهي النسبة الأعلى، تليهم مدد الخدمة بين 5-10 سنوات والتي بلغ عدد المؤمن عليهم فيها 25 ألفاً و976 مواطناً، فيما بلغ عدد المؤمن عليهم بمدد خدمة تتراوح بين 10-15 سنة 11 ألفاً و336 شخصاً، والمدد بين 15-20 عددهم 6935 شخصاً بنسبة 8%، وعدد من لديهم مدد خدمة بين 20-25 سنة بلغ 2922 شخصاً بنسبة 3%، ومدد الخدمة التي تزيد على من 25 سنة بلغ عددهم 2700 شخصاً بنسبة 3%.

وفي ما يخص توزيع المؤمن عليهم حسب الراتب الخاضع للاستقطاع، أوضح أن 9891 شخصاً بنسبة 11% تبلغ قيمة الراتب الخاضع للاستقطاع لهم أقل من 10 آلاف درهم، والشريحة بين 20 ألفاً و30 ألف درهم بلغ عددهم 20 ألفاً و114 شخصاً بنسبة 23%، فيما بلغ عدد أصحاب الرواتب الخاضعة للاستقطاع بين 30-40 ألف درهم المؤمن عليهم 11 ألفاً و875 شخصاً بنسبة 13%، بينما كان المؤمن عليهم من شريحة الدخل 40-50 ألف درهم بلغ عددهم 4930 شخصاً بنسبة 6%.