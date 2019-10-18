بده مكي في ذمة الله

أبوظبي (الاتحاد)

توفي يوم أمس الدكتور بده مكي، خبير المحتوى الإعلامي في المجلس الوطني للإعلام، وقد وافته المنية فجر أمس الجمعة، في مستشفى توام بمدينة العين، بعد رحلة عمل طويلة بالقطاع الإعلامي في الدولة امتدت لأكثر من

40 عاماً، حيث كان من أوائل الذين التحقوا بالعمل في وزارة الإعلام والثقافة.

ولد مكي في 1935 في قرية الطريفاوي بولاية الوادي بالجزائر، وعمل مديراً لمدرسة ثانوية عام 1972، قبل أن ينتقل للعمل في الإمارات عام 1979، حيث بدأ حياته المهنية في وزارة الإعلام، ثم وكالة أنباء الإمارات (وام)، حيث تدرج حتى عمل قبل وفاته بوظيفة رئيس مجلس مراقبة المطبوعات والكتب العربية بوكالة أنباء الإمارات، وأخيراً كان يشغل وظيفة خبير بالمحتوى الإعلامي في المجلس الوطني للإعلام.

تعاون الفقيد في بداية عمله لفترة مع جريدة الاتحاد في التسعينيات، حيث كان يعد بعض الصفحات المتخصصة.

والفقيد هو والد الفنانة إيناس مكي، والفنان الممثل والمخرج أحمد مكي.