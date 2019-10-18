«شرطة جبل علي» يكرم مواطناً

دبي (الاتحاد) كرّم العميد الدكتور عادل محمد السويدي مدير مركز شرطة جبل علي، بحضور نائبه العقيد سلطان العويص، المواطن سيف محمد علي أحمد، في مقر عمله في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، لتعاونه مع مركز شرطة جبل علي.

وأكد العميد السويدي أن التكريم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تكريم المساهمين والمتعاونين معها، تقديراً لدورهم الإيجابي في المجتمع، وحرصهم على التعاون مع رجال الشرطة، وذلك إيماناً منهم في الحفاظ على الأمن والأمان. وتقدم العميد السويدي بالشكر إلى المواطن سيف محمد علي أحمد على تعاونه، داعياً أفراد المجتمع لأن يحذوا حذوه، وأن يحرصوا على التواصل مع القيادة العامة لشرطة دبي في الحالات الطارئة.

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