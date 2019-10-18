%20 زيادة المقبولين بـ «طب الإمارات»

عمر الحلاوي (العين)

أعلنت كلية الطب جامعة الإمارات عن قبول 150 طالباً مواطناً، بزيادة 30 طالباً عن العام الماضي، بنسبة زيادة 20%، وبلغ عدد الذين تقدموا لدخول كلية الطب عبر مكتب التعليم العالي أكثر من 600 طالب، من بينهم 500 طالب خاضوا امتحانات كلية الطب، فيما بلغ عدد الذين اجتازوا الاختبارات أكثر من 400 طالب وطالبة من أبناء الدولة.

وقال الدكتور جمعة الكعبي، وكيل كلية الطب في جامعة الإمارات: إن زيادة عدد طلاب كلية الطب يأتي تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة بزيادة عدد خريجي كلية الطب من المواطنين من جامعة الإمارات، حيث تقدر الاحتياجات السنوية لأبوظبي لنحو 250 خريجاً من كليات الطب من كل الجامعات. وبلغ عدد الطلاب المسجلين بالكلية العام الماضي 126 وانتظم في الدراسة 112 طالباً، فيما بلغ عدد الذين استمروا في الدراسة إلى السنة الثانية أقل من 100 طالب وطالبة، وهو ما أرجعته الكلية إلى تغيير بعض الطلاب مجالات دراساتهم ،وفقاً لميولهم وقدراتهم، ودفعها إلى زيادة عدد الطلاب بنحو 20% قياساً بالعام الماضي. وقد التحق بالدراسة بالفعل 141 طالباً. ولفت إلى أن امتحانات للقبول أجريت خلال الفترة من مارس حتى يونيو، بواقع امتحان واحد كل شهر، تتعلق بمعايير القبول بكلية الطب، متضمنة اختباراً تحريرياً، ومن ثم مقابلات اختبارية تتضمن 7 مواقف، تختبر قدرات الطالب التحليلية ونظرته للأشياء الطبية.

وأشار الكعبي إلى أن كلية الطب بدأت في برامج ماجستير فرعية جديدة، كما سمحت للمرة الأولى لطلبة الدكتوراه والماجستير بالمشاركة في التدريس كمساعدي تدريس.

ويحصل الطالب على الماجستير بعد 6 سنوات من الدراسة، منها عامان للماجستير. وبلغ عدد الطلبة المسجلين في برنامج الماجستير بكلية الطب نحو 37 طالباً وطالبة، و11 طالباً وطالبة في برنامج الدكتوراه.

ووفقاً للدكتور الكعبي أضافت الكلية هذا العام قسماً جديداً لدراسة الجينات يضم 4 أطباء مختصين في علوم الجينات، ويستهدف دراسة الأمراض الوراثية وتترأسه الدكتورة المواطنة فاطمة الجسمي.