علي المخمري.. طالب يطمح إلى الفضاء

منى الحمودي (أبوظبي)

يبرهن طلبة الإمارات المبتعثون للدراسة في الخارج يوماً بعد يوم تفوقهم ونجاحهم، ومنهم علي أحمد المخمري الذي يؤكد أن طلبة الإمارات قادرون على تحقيق الطموحات والأحلام في مجال الطيران والفضاء، وتطوير وتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويدرس المخمري هندسة الطيران والفضاء في جامعة بوردو، بولاية إنديانا في الولايات المتحدة الأميركية، حيث يعتبر الإماراتي الوحيد في هذا التخصص بالجامعة، وقام بتأسيس نادٍ خاص في الجامعة لتطوير وبرمجة لغة الحاسوب.

ويقول المخمري: «تخرجت في برنامج العلوم المتقدمة في ثانوية معهد التكنولوجيا التطبيقية، والذي ساعدني كثيراً لنهل العلم وفتح آفاق المعرفة أمامي، فالمعهد متطور جداً، ويساعد الطلبة على تطوير مهاراتهم».

وأضاف: «بعد التخرج تقدمت على المنح الدراسية في وزارة التربية والتعليم، ومن ثم تواصلت «توازن» معي حول البعثات لديهم، والتي ترعاها شركات مرموقة منها «بوينغ»».

ولفت إلى أن سعيه للتميز، جعله يختار دراسة هندسة الطيران والفضاء باعتباره أحد التخصصات التي تحتاج إليها الدولة في مسيرة التقدم والتنمية والوصل للفضاء، مشيراً إلى أن جامعة بوردو تمتلك أفضل رابع نظام في العالم في تخصص هندسة الطيران والفضاء، وتخرج فيها رائد الفضاء الأميركي، وأول شخص يمشي على سطح القمر، نيل آرمسترونغ.

وقبل أن تبدأ رحلة المخمري في بوردو، اختار علي إكمال خدمته الوطنية، والتي يقول إنها كانت الطريقة المثلى لإعداده للمرحلة التالية من رحلته في جامعة بوردو.

واكتشف المخمري حبه لكل ما يتعلق بالفضاء منذ أن كان طالباً في المدرسة ويطمح إلى الذهاب إلى الفضاء والعمل بهذا المجال، ولم يكتف بالدراسة على مقاعد الجامعة، بل عمل على التميز والاجتهاد من خلال تأسيس نادٍ خاص في الجامعة لتطوير وبرمجة لغة الحاسوب، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل حصل على جائزة من جامعة بوردو من قِبل العلماء الجامعيين المتفوقين.

وذكر المخمري أنه فخور لقبوله كأول إماراتي في هذا التخصص، في جامعة تعمل بشكل مباشر مع ناسا وبوينغ، ما يفتح له مجال التعرف إلى بيئة العمل واكتساب الخبرة. وحول تطلعاته المستقبلية، أشار المخمري إلى أنه يسعى لتطبيق الذكاء الاصطناعي على الأقمار الاصطناعية باعتبارها أحد أهم المجالات التي تركز عليها دولة الإمارات في الوقت الحالي، حيث يساهم تطبيق الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الفضاء وكواكب أخرى، إلى جانب اهتمامه بإكمال تعليمه العالي في الماجستير والدكتوراه في مجال الفضاء.

وعن مشاريعه الأخرى في الجامعة، أوضح المخمري بأنه يعمل مع زملائه في مشروع «كود للأقمار الاصطناعية»، وذلك لتقويه الإشارات الضعيفة، كما عملوا على مشروع صد وسحب الصوت من الأماكن، وتم العمل مع ملجأ للحيوانات، الذي يتأثر فيه كبار السن من أصوات الحيوانات، وتم عمل طبقات عازلة للجدران، وكرمتهم الجامعة لهذا المشروع، كما تلقوا شكراً من الملجأ.

وعبر المخمري عن شكره لـ(توازن) على دعمها وتواصلها المستمر مع الطلبة، مما يساهم في تشجيع الطلبة لتحقيق التفوق والتميز في دراستهم. وقدم طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، شهادة تقدير إلى علي المخمري، وذلك لتفوقه في دراسته، وحصوله على معدل عالٍ.

الجدير بالذكر، أن لدى «توازن» عدداً من البرامج والمنح الدراسية لدعم وتمكين جيل المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وواحد من هذه البرامج هو برنامج توازن للمنح الدراسية، بالتعاون والشراكة مع وزارة التربية والتعليم.

حيث تؤدي وزارة التربية والتعليم دوراً فعالاً وأساسياً في برنامج المنح الدراسية بالشراكة مع توازن.