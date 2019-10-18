«شرطة أبوظبي» توعي بالوقاية من سرطان الثدي

أبوظبي (الاتحاد) نفذت شرطة أبوظبي حملة توعية وتثقيف للوقاية من سرطان الثدي تحت شعار «حياتك غالية علينا»، بالتعاون مع مستشفى برجيل في أبوظبي. وركزت الحملة التي نظمتها مديرية شرطة العاصدمة في قطاع الأمن الجنائي، على تقديم الفحوص الطبية، وعقد محاضرة توعية وتثقيف قدمتها الدكتورة نرمين سليمان استشارية نساء وتوليد بمستشفى برجيل بأبوظبي حول أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي والتعريف بوسائل الوقاية، وعوامل الإصابة، وأهمية الاكتشاف والتشخيص والمعالجة وإعادة التأهيل وتضمنت المشاركة إجراء فحوص صحية، وتوزيع بروشورات، بالتعاون مع مستشفى برجيل بأبوظبي.

وأثنى العقيد حمد عبدالله النيادي، مدير مديرية شرطة العاصمة على جهود مستشفى برجيل للمشاركة في الحملة وتعاونه في تقديم الخدمات الصحية والإرشادات الوقائية، موضحاً أن الفعالية تأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي المتواصلة في نشر التوعية والتثقيف الصحي للسيدات حول أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي.

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