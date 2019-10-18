سفارة الإمارات في لبنان تدعو رعاياها لتفادي أماكن التظاهرات

دعت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت، اليوم الجمعة، رعاياها المتواجدين في لبنان بأخذ الحيطة والحذر وبضرورة تفادي أماكن المظاهرات والاحتجاجات.
ونشرت السفارة على حسابها الرسمي على "تويتر"، "تحذر سفارة الإمارات في بيروت رعايا الدولة المتواجدين في جميع المناطق اللبنانية، بضرورة تفادي أماكن التظاهرات، والبقاء في مقر إقامتهم لضمان أمنهم وسلامتهم".
وأضافت أن "السفارة تنوه رعايا الدولة بالتواصل عند الضرورة لتقديم المساعدة على الأرقام التالية،
(0097180044444) (009615928000) (0096171111856)".
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