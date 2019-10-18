عبدالله آل حامد يؤكد تعزيز الوقاية في المجتمع

أبوظبي (الاتحاد) تلقى معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي تطعيم الإنفلونزا الموسمية ضمن حملة التطعيم التي نظمتها الدائرة أمس، تحت شعار «أوقف العدوى»، في بادرة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية تطعيم الإنفلونزا الموسمية، ودوره المحوري في الوقاية من الإنفلونزا، والحد من انتشارها.

وشهدت الحملة مشاركة العديد من العاملين في الدائرة الذين حرصوا على أخذ التطعيم المجاني الذي تم توفيره من قبل شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة».

وأكد معاليه بأن لطالما كان تحقيق «أبوظبي مجتمع معافى» هدفاً أساسياً نسعى لتحقيقه في دائرة الصحة أبوظبي، ولتحقيق هذا الهدف، تعمل الدائرة بشكل متواصل لتعزيز الوقاية بين أفراد المجتمع في الإمارة، وجعلها أسلوب حياة مستداماً. وأضاف معاليه بأن الوقاية خير من قنطار علاج، والتطعيم هو أفضل طريقة للوقاية من الإنفلونزا، وعليه أدعو الجميع للحصول على تطعيم الإنفلونزا، والمساهمة في وقف عدوى المرض في المجتمع.

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