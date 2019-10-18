الامارات | تأخر الزوج خارج المنزل يثير خلافات زوجية

شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر الزوج خارج المنزل يثير خلافات زوجية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقع بعض الخلافات الزوجية على خلفية تأخر بعض الأزواج لساعات متاخرة خارج المنزل بسبب ظروف العمل او مع الأصدقاء الامر الذييثير غضب الزوجات وفي هذا الإطار يقول قارئ: يصعب علي فهم زوجتي نظرا لتغير مشاعرها و تقلب سلوكها، بعض الأوقات ان أتيتمتأخرا تقابلني بالانفعال الشديد والغضب الصارخ والزعل العنيف ولا تلتمس لي العذر وان اخبرتها، وإلى الآن لا أستطيع فهم مشكلتيالسابقة معها حتى أفهم مشكلتي الآنية، أصبحت خائفا حذرا من أي مشكلة قد تحدث معها . فلا احس بالراحة والحرية في التعامل معها. ارجو منك إرشادي وتوجيهي

يجيب المستشار الأسري، عيسى المسكري، بأن هناك تبايناً بين النظرية الفيزيائية التي تقول: لكل قوة فعل قوة رد فعل، مساوية لها فيالمقدار ومعاكسة لها في الاتجاه، وبين النظرية السلوكية في التعامل مع الأفعال وردود فعل البشر، فليس كل فعل سلبي يقابله رد فعلمشابه، فهناك تصرفات سلبية لها ردود أفعال إيجابية، كما أن بعض الأفعال الإيجابية لها ردود أفعال سلبية، فلو قمنا بتحليل هذا التصرفسنجد أن الأمر لا يفسر بطريقة سطحية، بل هناك عمق في الفهم، وبُعد في الإدراك، ونحن بصدد تأخر الزوج عن المنزل، فهل غضب الزوجةيعود إلى هذا السبب فقط، أم هناك أسباب أخرى؟ ولا نستطيع أن نستوعب الأسباب إلا إذا رجعنا إلى سجل الحياة الزوجية، فهل الزوجالذي جاء متأخراً يستحق هذا الانفعال، قد يكون التأخير سبباً من أسباب المشكلة، لكن غالباً لا يكون هو السبب الرئيس، والتعامل معالانفعالات يعد في بعض الأوقات أمراً معقداً، لكن تزول العقد ويختفي الغموض إذا استوعبنا أن النظرية الفيزيائية التي تم ذكرها تختلفعن النظرية السلوكية في الأفعال وردودها، ولو أوضحنا هذه القضية فالحل سيكون سهلاً، فغالباً لا تحل المشكلات على حسب دوافعهاالصحيحة، وإنما على حسب فهمنا القاصر، وبطريقتنا الآنية الخاطئة.

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الانفعالات تعتمد على أحداث تراكمية ماضية من خلافات ونزاعات، فالمشكلة التافهة التي حدثت ما هي إلا قطرة من أمواج متلاطمةبالخلافات والنزاعات، أدت هذه القطرة إلى أن تضغط على منطقة الألم كقوة فعل لها قوة فعل آخر سلبي، عَبّر عنه صاحبُه بالعنف والصراخ،وقد تكون الحركة في النظرية الفيزيائية سريعاً ما تتوقف أو تسكن، لكن عند البشر قد تمتد هذه الردود السلبية شهوراً وربما سنوات،والزوجة في بعض الأوقات تضع ردود أفعال سلبية جاهزة مستقبلية، على حسب توقعاتها السلبية قبل عودة الزوج إلى البيت، فلو كانتأسباب الزوج منطقية أو عقلانية فلا قيمة لها ولا وزن، لأن التوقعات السلبية جعلت الزوجة في غيبوبة من أمرها، فمشكلتنا كعملة بوجهين،وجه الزوج الذي يجب أن يوضح لزوجته قبل فترة أنه سيتأخر لأسباب توضيحية مقبولة، وهنا الزوجة ستبقى ساكنة بلا اضطرابات فيالتفكير ولا صراع مع النفس، والوجه الثاني، الزوجة بإعطاء زوجها أعذاراً، فإن لم تجد له عذراً تصنع له أعذاراً، ولو وصلت إلى سبعين عذراً.

العظماء يتعاملون مع هذه النظرية الفيزيائية بطريقة إيجابية، بالأفعال السلبية تقابل بردود أفعال إيجابية، فليس الشديد بالصرعة وكثرالعتاب والانفعال والزعل إنما الشديد والقوي هو الذي يمسك نفسه عند الغضب. فالزوجة الذكية هي التي تتعامل مع المواقف الصعبةبالحكمة والحنكة والذكاء والعقلانية.