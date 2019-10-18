حجز قضية السطو على محل صرافة للحكم

جمعة النعيمي (أبوظبي) حجزت محكمة استئناف أبوظبي، قضية متهم بالسطو على محل صرافة في أبوظبي للحكم بجلسة يوم 30 أكتوبر الجاري. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي غرفة العمليات في شرطة أبوظبي بلاغًا بوقوع حادث سطو بأحد محال الصرافة في أبوظبي، وتوجهت فرق الشرطة لموقع الحادث، حيث وجدت موظفي المحل بحالة زعر من المشتبه به الذي قام بتهديدهم باستخدام سكين حيث جمع بعض الأموال وفر هاربا. وتمكن فريق أمني من ضبط المتهم وبحوزته أداة الجريمة. وأمام النيابة العامة اعترف المتهم بالتهم المسندة إليه، وأقر باستخدامه قناعاً كي لا يتم التعرف عليه، وسكيناً لاستخدامه في تخويف من يعترض جريمته، مبرراً قيامه بالجريمة بحاجته إلى المال لسداد ديون مترتبة عليه. وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم 5 سنوات مع الإبعاد عن الدولة، فقام بالطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت قرارها المتقدم.

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