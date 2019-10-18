«التغير المناخي والبيئة»: حظر دخول القوارب للدولة دون تصاريح

شروق عوض (دبي) أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن دخول القوارب للدولة يتم وفقاً لتصاريح صادرة عن الجهات المعنية، كما تخضع لكافة الإجراءات اللازمة في عمليات الدخول وتداول المنتجات السمكية.

وشددت الوزارة على أن الجهات المعنية تؤدي دورها التنظيمي الرقابي على أكمل وجه، داعية الجمهور إلى عدم الاعتماد على الرسائل المغلوطة ونشرها تلقائياً، كما حذرت من خطورة الانسياق وراء الإشاعات والمعلومات الخاطئة لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.

وجاء رد الوزارة هذا بناءً على مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن دخول قوارب أجنبية للدولة، وبالتقصي حول تفاصيل مقطع الفيديو تبين أنه عبارة عن فيديو بثه أحد المواطنين عبر وسيلة «الإنستغرام» للتواصل الاجتماعي، يظهر فيه عمال من على متن قارب لإحدى الدول المجاورة، راسٍ على ميناء سوق جبيل في الشارقة، يوم الجمعة الماضي، يقومون بتنزيل أسماك «الخباط والكنعد» لأربع «برادات» من أجل بيعها في السوق المحلي.

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