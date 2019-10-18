«خيرية الشارقة» تنفذ حملة لإغاثة متضرري السيول في السودان

الشارقة ( الاتحاد)

نفذت جمعية الشارقة الخيرية حملة إغاثية عاجلة لإغاثة متضرري السيول والأمطار في السودان، وتضمنت المساعدات التي قدمتها الجمعية حزمة من المواد الغذائية والعلاجية تم توزيعها على الأسر المتضررة في العديد من القرى والمناطق بالخرطوم وولاية النيل الأبيض.

وقال عبدالله سلطان بن خادم عضو مجلس إدارة الجمعية ومديرها التنفيذي إن الجمعية بادرت إلى تسيير حملة إغاثية لإغاثة المتضررين في المناطق التي ضربتها السيول بجمهورية السودان الشقيقة تنفيذاً لتوجيهات الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مجلس الإدارة، حيث تضمنت المساعدات التي تم توزيعها في حضور سفير الإمارات لدى السودان حمد الجنيبي، وبإشراف مكتب الجمعية في الخرطوم حزمة من المواد الغذائية التي اشتملت على الذرة والطحين والزيوت والسكر استفادت منها قرابة 1050 أسرة من سكان محلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض، مشيرا أن هذه المواد من شأنها توفير المواد الأساسية من الغذاء للأسر المتضررة بما يمكنها من العيش الكريم وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتابع أن برنامج الحملة تضمن كذلك إغاثة علاجية بتوزيع المواد الصحية التي استهدفت القضاء على الحشرات المسببة لأمراض الملاريا والتي انتشرت نتيجة السيول، وتم توزيع 160 لتر مبيد حشري، و12 مضخة رش رذاذي محمولة، و12 مضخة رش ضبابي و20 مضخة رش يدوية لتطهير البرك والمستنقعات، إلى جانب القيام على تطعيم نحو 2000 شخص للتحصين ضد أمراض الملاريا والتيفود والحميات المجهولة والتهاب الكبد الوبائي.

من جانبها عبرت الأسر المستفيدة عن جزيل شكرها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وجمعية الشارقة الخيرية لما قدمته من مساندة ودعم يليقان بمكانة الإمارات وبحجم الأخوة بين الشعبين وبما يعكس الترابط الأخوي بين الإمارات والسودان ويؤكد على الدور الكبير الذي تقوم به جمعية الشارقة الخيرية وجهودها المستمرة في دعم المحتاجين والمتضررين.