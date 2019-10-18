قمة الموارد البشرية تكرم شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) كرمت القمة السابعة الحكومية للموارد البشرية 2019 خلال انعقادها في السعديات بأبوظبي، قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي بالجائزة الرئيسة كأفضل فريق عمل موارد بشرية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت شرطة أبوظبي شاركت في أعمال القمة والتي نظمها صندوق تنمية الموارد البشرية للمملكة العربية السعودية بعنوان «لأن بناء الأمة هو عبارة عن تطوير رأس المال البشري».

وحضر فعاليات القمة أكثر من 100 مؤسسة محلية وخارجية، إلى جانب مشاركة العديد من المؤسسات الحكومية المحلية ومؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي.

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