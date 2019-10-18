خالد بن محمد بن زايد يحضر زفاف محمد راشد المنصوري

أبوظبي (وام) حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه راشد عبيد سالمين المنصوري بمناسبة زفاف نجله «محمد» إلى كريمة عبدالعزيز خليفة هجرس السويدي.

وحضر الحفل -الذي أقيم بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي- عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء، وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

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