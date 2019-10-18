بلدية رأس الخيمة تستعرض إنجازاتها في «ويتكيس»

رأس الخيمة (الاتحاد) تشارك دائرة بلدية رأس الخيمة ضمن منصة حكومة رأس الخيمة في فعاليات معرض «ويتيكس 2019» المقام في دبي في الفترة من 21-23 أكتوبر من خلال استعراضها عدداً من الإنجازات المهمة ولا سيما على صعيد كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، ممثلة في إدارة ريم (إدارة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة) بالتعاون مع دائرة الخدمات العامة لتمثيل حكومة رأس الخيمة.

وقال منذر محمد بن شكر، مدير عام الدائرة « تعتبر حكومة رأس الخيمة تطبيق كفاءة استخدام الطاقة وتبني الطاقة المتجددة، عوامل مهمة تقود القدرة التنافسية والاستدامة لاقتصادنا. فقد حققنا ومنذ إطلاق استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040 في عام 2018 تقدماً ملحوظاً نحو استدامة إمارة رأس الخيمة. ويُسعدنا أن نستعرض خلال هذا العام ومن خلال معرض ويتكيس العديد من المبادرات والمشاريع التي نعمل عليها.».

وستتواجد دائرة بلدية رأس الخيمة ضمن جناح حكومة رأس الخيمة في قاعة الشيخ سعيد رقم 1 في مركز دبي التجاري العالمي. حيث سيحظى زوار الجناح من مهندسي بناء أو استشاريين بفرصة لتجربة منصة تدريب بارجيل الإلكترونية.

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