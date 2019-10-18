مشاركة إماراتية في «عمومية الإنتربول»

دبي (الاتحاد) شاركت القيادة العامة لشرطة دبي في فعاليات الدورة الـ 88 من الجمعية العمومية للإنتربول المقامة في مدينة سانتياغو في دولة تشيلي. وألقت رئيس مجلس القيادات الشابة لشرطة دبي، المهندسة سلامة محمد الفلاسي الكلمة الافتتاحية في الجمعية العمومية والخاصة ببرنامج الإنتربول للقيادات الشابة، حيث تعتبر الكلمة أول خطاب من نوعه لفئة الشباب في هذا المحفل الدولي الشرطي الهام.

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