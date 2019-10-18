مؤتمر للسلامة من الحرائق

أبوظبي (وام) شاركت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي بورقة عمل في «مؤتمر السلامة من الحرائق 2019 » الذي نظمه المركز الدولي للجودة والإنتاجية.

وقدم النقيب مهندس محمد علي الكثيري رئيس قسم الوقاية والسلامة في الإدارة العامة للدفاع المدني أبوظبي، ورقة عمل بعنوان «التحديات في تطبيق اشتراطات حماية الأرواح والممتلكات في التصاميم الحديثة للمباني»، مشيراً إلى شروط ومستلزمات السلامة الواجب توافرها في المباني الحديثة والشاهقة.

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