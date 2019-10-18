السجن لمقاومة الشرطة

أبوظبي ( الاتحاد)

قضت محكمة جنايات أبوظبي بحبس متهم آسيوي قام بمقاومة رجل شرطة وتهديده والاعتداء عليه، 5 سنوات، مع جلده 80 جلدة عن تهمة شرب الخمر تعزيراً له كونه مسلماً، مع إبعاده عن الدولة بعد تنفيذ محكوميته.

وتعود تفاصيل القضية، إلى أن المتهم كان يشرب الخمر في مكان عام في أبوظبي في منتصف الليل، وبينما هو على هذه الحال، قرر أن يتمشى بعيداً عن المنطقة السكنية التي يقطن فيها، وبسؤال رجل شرطة له عن سبب تواجده في هذا الوقت المتأخر، أفاد بأنه لم يرتكب مخالفة، وما أن طلب منه إجراء فحص لإثبات ما إذا كان متعاطيا للكحوليات، رفض المتهم ذلك وقام بمقاومة رجل الشرطة وتهديده بالاعتداء عليه. وأمام محكمة الجنايات أنكر المتهم التهم المسندة إليه مبرراً مقاومته لرجل الشرطة بأنه لم يكن في وعيه والتمس الرأفة من المحكمة، التي قضت بحكمها المتقدم.