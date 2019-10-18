حريق يُخلي 120 شخصاً من بناية بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

أخلت إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، 120 شخصاً من بناية سكنية مكونة من 4 طوابق في منطقة الروضة، بعد نشوب حريق في إحدى شقق الطابق الأول، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، دون وقوع إصابات بشرية.

وتواجد في موقع الحادث، اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، والعقيد الدكتور سالم حمد بن حمضه، مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، وعدد من الضباط.

وأفاد الدكتور العقيد سالم بن حمضه، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 10:35 صباحاً، يفيد باحتراق شقة سكنية ببناية بمنطقة الروضة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، وتم إخلاء البناية من القاطنين فيها، وإخماد النيران والسيطرة على الحريق، وتبريد الموقع وتسليمه للجهات المختصة بالإمارة، لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وأضاف أن فرق الإطفاء تعاملت مع الحادث بكل دقة واحترافية عالية بالتعاون مع شرطة أم القيوين والإسعاف الوطني والجهات المعنية الأخرى، ولم يسجل الحادث إصابات بشرية، لافتاً إلى أنه تم توفير مسكن مؤقت للأسر التي تضررت شققهم، بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر فرع أم القيوين.