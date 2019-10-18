أموال مشبعة بالمخدرات بحجز البرشاء

دبي (الاتحاد) كرم اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي النقيب مروان عبد الله مراد، مسؤول توقيف مركز شرطة البرشاء، والرقيب عبد الله محمد أحمد، والشرطي أول عبد الله أحمد درويش، والشرطي مروان سعيد طاهر، وذلك لحسن تصرفهم وحسهم الأمني ويقظتهم التي أدت إلى كشف قضية مخدرات تتمثل في «تشريب» المخدر في عملات ورقية.

وحول تفاصيل القضية، أكد النقيب مروان عبد الله مراد، أن الرقيب عبد الله محمد أحمد، والشرطي أول عبد الله أحمد درويش، والشرطي مروان سعيد طاهر، تمكنوا من كشف محاولة صديق أحد الموقوفين إدخال عملات مالية ورقية بعد تشريبها بمادة مخدرة إلى توقيفه، مشيراً إلى أنهم اشتبهوا بالموقوف الذي كان يُصر على الحصول على مال من خارج التوقيف فوضعوه تحت أنظارهم. وما أن أحضر صديقه المبالغ المالية حتى تبين أنها مشبعة بالمخدرات، وقد ألقي القبض على الصديق تمهيداً لتحويله للنيابة العامة.

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