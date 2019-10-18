أبوظبي (الاتحاد) وقعت شرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع جامعة إليستر البريطانية في مجال التدريب والتطوير لطواقم الطوارئ.

حضر توقيع المذكرة معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي واللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي وذلك في فندق الإنتركونتيننتال بأبوظبي.

ووقع الاتفاقية عن شرطة أبوظبي اللواء سالم شاهين النعيمي، مدير قطاع الموارد البشرية وعن جامعة إليستر الدكتور باتريك أرثر نيكسون رئيس الجامعة.

وبموجب الاتفاقية تتولى الجامعة تدريب عناصر الطوارئ والسلامة العامة، على إدارة الضغوط المهنية التي قد تواجههم كما يتم بموجبها رفع كفاءة العناصر البشرية الشرطية وتبادل الزيارات والبحوث المشتركة والتأهيل العلمي في مجالات عمل الطوارئ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «تفاهم» بين شرطة أبوظبي وجامعة بريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.