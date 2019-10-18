«نيابة دبي» تنظم محاضرة حول «الإجراءات القانونية العسكرية»

دبي (الاتحاد) حضر المستشار «عصام عيسى الحميدان» النائب العام لإمارة دبي المحاضرة التي ألقاها العميد ركن حقوقي «سالم جمعة راشد الكعبي» مدير القضاء والمدعي العام العسكري، في نيابة دبي، حول عدد من الإجراءات القانونية العسكرية. كما حضرها عددٌ من المحامين العامين وأعضاء النيابة العامة في دبي. وتأتي هذه المحاضرة التي نظمتها النيابة العامة في دبي، بالتعاون مع مديرية القضاء العسكري، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم بينهما، والتي تنص على تبادل الخبرات والمعرفة في المجال القانوني

وتعكس المحاضرة العلاقة بين النيابة العامة في دبي والقضاء العسكري، كما تعكس متانة العلاقة بين الجهات المحلية والاتحادية، بما ينعكس إيجاباً على المصلحة العامة والعمل والقضائي.

وفي ختام المحاضرة، كوم المستشار عصام الحميدان العميد ركن حقوقي «سالم جمعة الكعبي»، وقدم له درع النيابة العامة في دبي.

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