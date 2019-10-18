التوعية بقواعد المرور للحد من الحوادث

أبوظبي (الاتحاد)

حضر معالي أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة المحاضرة التي نظمتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي العهد في مجلس المنهل في العاصمة بعنوان «درب السلامة، التزامك دليل وعيك» ضمن أنشطتها لتوعية المجتمع وحملة درب السلامة التي تستمر على مدار العام.

وأكد العميد سالم بن براك الظاهري نائب مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، اهتمام شرطة أبوظبي بوضع استراتيجيات وخطط مرورية ناجعة تحقق البيئة المرورية الآمنة من خلال برامج وحملات توعية شاملة ومتكاملة مباشرة مع الجمهور.

وشدد على ضرورة اتباع أنظمة وقوانين السير للحد من الحوادث المرورية ونتائجها، لافتاً إلى جهود شرطة أبوظبي في خدمة المجتمع ونشر الوعي المروري وتعزيز ثقافة التزام بالقوانين أثناء القيادة وتحقيق بيئة مرورية أكثر أمناً.

وحذر من مخاطر تجاوز السرعات المحددة لقيادة المركبات والذي يتسبب في حالة إرباك لقائدي المركبات ومستخدمي الطريق الآخرين، موضحاً أن تحديد السرعة من أهم الإجراءات التي تهدف إلى خفض الحوادث، باعتبارها تعتمد على السرعة التصميمية للطريق والسرعة الفعلية التي يلتزم بها غالبية السائقين.

وأوضح أن الحملة تسلط الضوء على السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض السائقين، والتعريف بخطورة تلك السلوكيات على السلامة المرورية، وترسيخ احترام قانون السير والمرور، وتعزيز الشراكة المجتمعية من خلال حضور مجالس ديوان ولي العهد واللقاءات التفاعلية المباشرة مع الجمهور.

وقال إن الهدف الاستراتيجي «لحملة درب السلامة» هو جعل الطرق أكثر أمناً وتوعية السائقين وتثقيفهم بالسلوكيات الإيجابية الواجب اتباعها والسلوكيات الخاطئة التي يجب تجنبها حفاظاً على السلامة العامة وإيجاد الحلول لكافة التحديات المرورية.

ونصح السائقين بضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور مشيراً إلى أن الانحراف المفاجئ بالمركبة يعد واحدا من أبرز اسباب الحوادث المرورية الخطرة وتشمل -السرعة، الانشغال عن الطريق، صيانة المركبة وسلامة الإطارات، عدم ترك مسافة أمان بين المركبات، عدم مراعاة مستخدمي الطريق وغيرها.

وأكد، حرص شرطة أبوظبي على تطوير المنظومة الأمنية والمرورية وترسيخ المفاهيم والثقافة والوعي المروري ووضع استراتيجيات مدروسة وحلول جذرية وتعزيز الشراكة المجتمعية من خلال حضور مجالس ديوان ولي العهد واللقاءات التفاعلية المباشرة مع الجمهور.

وناشد نائب مدير مديرية المرور والدوريات المشاركين في المجلس بتوعية أبنائهم واتباع القوانين لتجنب الحوادث المرورية، ونصحهم في التصرفات غير المسؤولة التي يمارسها بعضهم من خلال القيادة من دون لوحات وما يقومون به من استعراضات على الطرق والشوارع الرئيسة، أو وسط الأحياء السكنية والتسبب في الإزعاج من خلال تزويد سياراتهم بمزودات السرعة وتضخيم أصواتها.

وأكد المقدم أحمد خادم القبيسي -نائب مدير إدارة مرور أبوظبي حول أهمية الالتزام بدفع المخالفات المرورية في وقتها والحد من تراكمها وعجز المخالفين لاحقاً من سداد قيمتها وتأثيرها السلبي عليهم.

وعرض المجلس عددا من الفيديوهات التوعوية الخاصة بحملة «درب السلامة» بحضور عدد من أعيان وأهالي مدينة أبوظبي.