وفد فيتنامي يطلع على تجربة المدارس الإماراتية

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أثنى وفد معلمي مملكة فيتنام بجودة ونوعية التعليم المقدمة في خمس من مدارس منطقة رأس الخيمة التعليمية، مؤكدين أنهم لاحظوا اهتمام القيادة والحكومة بقطاع التعليم وجميع من يشارك في تقديمه.

جاء ذلك، خلال الزيارة التي قام بها الوفد التعليمي الفيتنامي البالغ عددهم 12 شخصاً لخمس مدارس على مستوى منطقة رأس الخيمة التعليمية الخاصة والحكومية، شملت مدارس الرؤية والمطاف وسعيد بن جبير والريادة ومدرسة راك أكاديمي، وذلك ضمن برنامج تبادل المعلمين، إحدى مبادرات مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحث السياسة العامة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت هنادي محمد، مدير قسم الابتكار في مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحث السياسة العامة الجهة المنسقة للفعالية، أن الزيارة تأتي ضمن برنامج تبادل معلمي الإمارات العربية المتحدة- فيتنام، الذي يستهدف الاطلاع على تجارب المدارس وأفضل الممارسات التعليمية ونمط التعليم المقدم فيها واستراتيجيات التعليم لدعم التنمية التعليمية والكوادر التربوية، منوهة بأن المؤسسة أوفدت في وقت سابق أكثر من 20 تربوياً من مختلف مدارس الدولة لدولة فيتنام للتعرف على تجربة التعليم فيها، وذلك لتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة المهنية.

وقالت مديرة مدرسة الرؤية للتعليم الأساسي والثانوية بدرية السعدي: زيارة الكوادر التعليمية الفيتنامية استهدفت تحقيق التبادل العلمي والتعليمي بين الدولتين والاستفادة من كل ما هو جديد في مجال التعليم في التجربتين، منوهة بأن رؤية المدرسة تدعو إلى تعليم ابتكاري لمجتمع معرفي ريادي عالمي.

وقالت آمنة محمد السويدي نائبة رئيسة مجلس مدرسة الرؤية: إن فريق العمل في المجلس قدم للوفد الفيتنامي خلاصة حية عن البيئة الإماراتية والهوية الوطنية والموروث الإماراتي، عبر عدد من الأنشطة التراثية، ممثلة في الزي الإماراتي والأكلات الشعبية.