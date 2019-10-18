«طرق دبي تحصد أفضل ابتكار بـ «سهيل»

دبي (الاتحاد) فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بفئة أفضل ابتكار ضمن جوائز أفضل الأعمال، وذلك عن تطبيق «سهيل»، والتي منحتها شركة أواردس إنتليجانس الإنجليزية ومقرها المملكة المتحدة، والمتخصصة في تقييم وتقدير الخدمات المبتكرة في المؤسسات والشركات الكبرى والمتوسطة والناشئة.

وقال ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة: إن حصولنا على الجائزة جاء في إطار إطلاقنا لتطبيق مخطط الرحلات الذكي «سهيل» وتطويره لمساعدة مستخدمي وسائل المواصلات العامة على التنقل بسهولة ويسر داخل إمارة دبي، ما حقق معدل رضا عال للمتعاملين وإسعادهم، مشيراً إلى أن تطبيق «سهيل» يلبي احتياجات مستخدمي المواصلات العامة كافة، إذ يتضمن كل المعلومات عن وسائل النقل في دبي «المترو، والترام، والحافلات، والباص المائي» من حيث مواعيد الرحلات وخيارات التكلفة وإشعارات عن مواعيد الإقلاع، إلى جانب حجز مركبات «كريم»، والليموزين، وعرض الرصيد المتوفر في حسابات نول وسالك، ومستجدات الحركة المرورية مع تحديد المسارات الأفضل لوصول المتعامل لوجهته، فضلاً عن مميزات أخرى مثل التفاعل من خلال خدمة الدردشة الحية للاستفسارات العامة، والشكاوى، والمفقودات، والاقتراحات، وغيرها.

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