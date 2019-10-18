الامارات | «البيئة» تحد من هدر الغذاء في المدارس بـ «معاً»

شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تحد من هدر الغذاء في المدارس بـ «معاً» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، مسابقة «معاً» للحد من هدر الغذاء، تزامناً مع يوم الأغذية العالمي، مستهدفة طلبة المدارس في الفئة العمرية بين 12 و17 عاماً.

وأفادت الوزارة في نشرة أصدرتها أخيراً بأن مدة المسابقة شهر تنتهي يوم 16 من نوفمبر المقبل، مؤكدة أنها تستهدف نشر الوعي بأهمية خفض معدل الهدر بنسبة 50% بحلول 2030، بموجب الهدف رقم 12 من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالاستهلاك والانتاج المستدامين.

وأضافت أن المسابقة تهدف كذلك إلى الحد من هدر الغذاء في المدارس والمنازل، لافتة إلى أن المسابقة تتمثل في تصميم الطلبة ملصقاً إعلانياً يسهم في التوعية بالحد من هدر الغذاء، على أن تقوم كل مدرسة بإرسال أفضل ثلاثة ملصقات من تصميم الطلبة، شريطة أن يكون الملصق معلوماتياً ويوضح المشكلة، وأن يحتوي على دعوة لاتخاذ قرار بطريقة يمكن استيعابها من الفئة المستهدفة، وأن يكون الملصق على شكل رسم أو عرض توضيحي.

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وذكرت أن الفائز بالمركز الأول سيحصل على نظام زراعة مائية بمساحة ستة أمتار في ستة أمتار، مزود بـ200 نبات منتج، وصاحبي المركزين الثاني والثالث سيحصلان على زيارة تعليمية إلى مزرعة غراسيا.

وكانت الوزارة أطلقت منتصف العام الماضي مبادرة «الحد من هدر الغذاء»، بهدف الحفاظ على مليون وجبة غذائية من الهدر، لكنها تجاوزت الهدف المحدد لها، عبر الحفاظ على ما يقارب 1.5 مليون وجبة منذ انطلاقها بالتعاون مع عدد من مؤسسات قطاع الضيافة الإماراتي.