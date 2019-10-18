الامارات | احتراق شقة في أم القيوين وإخلاء 120 شخصاً

شكرا لقرائتكم خبر عن احتراق شقة في أم القيوين وإخلاء 120 شخصاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أخلت فرق الإطفاء التابعة لإدارة الدفاع المدني في أم القيوين 120 شخصاً من بناية سكنية في منطقة الروضة، إثر احتراق شقة سكنية بكاملها دون أن يسفر الحريق عن وقوع إصابات بشرية.

وقال مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين، العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضة، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً، في نحو الساعة 10:35 من صباح أمس، يفيد باحتراق إحدى الشقق داخل بناية الريم في منطقة الروضة، فتم على الفور إرسال سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء البناية من القاطنين بها، وبلغ عددهم 120 شخصاً، وإخماد النيران والسيطرة على الحريق، دون أن يسجل الحريق أي إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على محتويات الشقة المادية.

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وأضاف أن فرق الإطفاء تعاملت مع الحادث بدقة واحترافية عاليتين، بالتعاون شرطة أم القيوين والإسعاف الوطني والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وتم تسليم ملف الحريق إلى الجهات المختصة في الإمارة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى أنه تم توفير سكن مؤقت للأسر المتضررة من الحريق لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، وذلك بالتعاون مع مركز الهلال الأحمر الإماراتي فرع أم القيوين.