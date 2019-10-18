الامارات | الطاير: نعمل على تنويع مزيج الطاقة تحقيقا لخطة دبي 2050

شكرا لقرائتكم خبر عن الطاير: نعمل على تنويع مزيج الطاقة تحقيقا لخطة دبي 2050 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير: «نعمل على تأمين إمداداتنا من خلال تنويع مزيج الطاقة، ليشمل 75% من إجمالي إنتاجها في دبي من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

جاء ذلك خلال افتتاحه الدورة الثانية من مؤتمر ريادة الاستدامة 2019، تحت مظلة الدورة السادسة من «الأسبوع الأخضر»، الذي انطلق أمس ويستمر إلى 24 أكتوبر الجاري، ويشمل فعاليات توعوية حول قضايا الاستدامة وحماية البيئة والموارد الطبيعية. وتنظم الهيئة المؤتمر بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة.

ونظمت الهيئة على هامش المؤتمر جلسات نقاشية بمشاركة خبراء دوليين في مجال التنمية المستدامة، إلى جانب حضور ومشاركة مدير معهد جامعة كامبريدج لقيادة الاستدامة بولي كورتيس، وممثلين عن معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة.

وقال الطاير: «في دولة الإمارات العربية المتحدة لدينا هدف واضح، وضعته قيادتنا، يتمثل في جعل دولتنا (أفضل دولة في العالم)، وذلك من خلال مئوية الإمارات 2071، والاستراتيجيات الاتحادية والمحلية لتعزيز الاستدامة، وبناء اقتصاد أخضر، ونعمل على توفير إمدادات آمنة مستدامة، وخفض انبعاثات الكربون».

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وأضاف الطاير: «نعمل على تأمين إمداداتنا، من خلال تنويع مزيج الطاقة ليشمل 75% من إجمالي إنتاج الطاقة في دبي من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. وأطلقنا العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات الخضراء، بما في ذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، بقدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، وباستثمارات إجمالية تبلغ 50 مليار درهم. حيث سيسهم المجمع في تخفيض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنويا».

من جانبه، قال مدير معهد جامعة كامبريدج لقيادة الاستدامة بولي كورتيس: «يفخر معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة بالعمل مع هيئة كهرباء ومياه دبي، لرفع الوعي والخبرات حول الاستدامة، بما يضمن مستقبلاً مستداماً».

- جلسات نقاشية على هامش المؤتمر بمشاركة

نخبة من الخبراء الدوليين في التنمية المستدامة.