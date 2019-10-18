الامارات | مدارس خاصة في أبوظبي تمنح الطلبة أسبوع إجازة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس خاصة في أبوظبي تمنح الطلبة أسبوع إجازة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغت مدارس خاصة في أبوظبي، ذوي الطلبة بتعطيل الدراسة أسبوعاً كاملاً، يبدأ من الأحد المقبل حتى يوم الخميس، ووصفت القرار بأنه إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول، فيما أبدى ذوو الطلبة اعتراضهم على كثرة توقف الدراسة، ما يسهم في طول المدة الزمنية للعام الدراسي، مطالبين بإلغاء مثل هذه الإجازات لإنهاء العام الدراسي مبكراً.

وأبلغ عدد من ذوي الطلبة في مدارس خاصة بأبوظبي، تضررهم من قرارات المدارس بوقف الدراسة، مشيرين إلى أن هذا الأمر سبب لهم إرباكاً، خصوصاً للأسر التي يعمل فيها الأبوان، حيث لن يجد الأطفال الصغار من يرعاهم خلال وجود الأبوين في دوامهما، بالإضافة إلى اختلاف الإجازات بين الأشقاء الذين لم تقرّ مدارسهم هذه الإجازة.

وأشار ذوو الطلبة إلى أن العام الدراسي بدأ في الأول من سبتمبر الماضي، وينتهي في الثاني من يوليو 2020، فيما تبلغ أيام الدراسة الفعلية بما فيها أيام الاختبارات 185 يوماً، مقابل 90 يوماً إجازات أسبوعية ورسمية وعطلات فصلية، مؤكدين أن إضافة أسبوع إجازة منتصف فصل دراسي، بالإضافة إلى أيام الاحتفالات والأنشطة التي تقيمها المدارس بصفة دورية، يقلص أيام الدراسة الفعلية إلى نحو 160 يوماً على الأكثر، ما يعني أن نحو 40% من مدة العام الدراسي عطلات، وأن أيام الدراسة الفعلية بعد اقتطاع الامتحانات والغياب الجماعي الذي تشهده المدارس في رمضان وقبل الأعياد والامتحانات أقل من نصف الزمن المقرر للعام الدراسي.

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ودعوا إلى ضرورة إعادة النظر في الإجازات المتكررة، واختصار مدة العام الدراسي عبر تقليل أيام الإجازات بين الفصول الدراسية، بحيث تكون مدة إجازة الشتاء أسبوعين بدلاً من شهر، ومدة إجازة الربيع أسبوعاً واحداً، حتى يتم إنهاء العام الدراسي مبكراً، وضم هذه المدة إلى إجازة نهاية العام.

وأشاروا إلى أن طلبة الجامعات يحصلون على إجازة صيفية بين الأعوام الأكاديمية لا تقل عن ثلاثة أشهر، حيث يبدأ العام الأكاديمي في الجامعات الإماراتية في منتصف أغسطس، وينتهي منتصف مايو، فيما يستمر الطلبة الأصغر سنّاً في الدراسة بالمدارس حتى شهر يوليو.

في المقابل، أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي تحديدها التقويم المدرسي والحد الأدنى لساعات التدريس، بألا يقل عن 175 يوماً دراسياً في العام الدراسي الواحد، ويمكن لمدير المدرسة مناقشة التقويم المدرسي مع مجلس أمناء المدرسة، على أن تُقدم كل مدرسة تقويمها المدرسي قبل ثمانية أشهر من بدء العام الدراسي للحصول على موافقة الدائرة.

وأوضحت الدائرة في دليل سياسات المدارس الخاصة، أن المدارس ملزمة بتقديم التقويم المدرسي السنوي للحصول على موافقة الدائرة ضمن المدة المحددة، وإطلاع موظفي المدرسة والطلبة وأولياء الأمور على التقويم المدرسي السنوي.