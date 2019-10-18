الامارات | مواطن يولّد زوجته في سيارة بمساعدة هاتفية من «إسعاف دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يولّد زوجته في سيارة بمساعدة هاتفية من «إسعاف دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكّن المواطن، سالم الفلاسي، من مساعدة زوجته على ولادة طفلتها، في السيارة، بعدما داهمتها آلام المخاض، قبل وصولهم إلى المستشفى، وذلك بإرشاد هاتفي من «إسعاف دبي».

وقال المواطن إن زوجته فوجئت بآلام حادة، وقت الفجر، على الرغم من أن موعد ولادتها كان محدداً من قبل الأطباء بعد أسبوعين، وباستمرار أعراض الولادة قررنا التوجه إلى مستشفى دبي.

وتابع «في الطريق إلى المستشفى زادت الآلام، وتبين أنها في حالة ولادة، الأمر الذي دفعني إلى الاتصال بشرطة دبي لمساعدتي، فطالبني الشرطي بالتوقف في أقرب موقف سيارات، وقام بدوره بالاتصال بـ(إسعاف دبي) للتواصل معي».

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وأضاف الفلاسي «توقفت بالسيارة في موقف لمركز تسوّق مجاور خلال دقيقة، لأتلقى اتصالاً من (إسعاف دبي) خلال الدقيقة الثانية، وقاموا بإعطائي تعليمات وإرشادات لمساعدة زوجتي، نتج عنها أن وضعت الوليدة مباشرة، وفي الدقيقة الثالثة كانت سيارة الإسعاف قد وصلت، وقدّمت الإسعافات اللازمة لزوجتي وابنتي، ونقلتهما إلى مستشفى دبي لاستكمال بقية إجراءات العلاج».

ووصف الفلاسي ولادة ابنته على يده بأنه الموقف الأكثر صعوبة في حياته على الإطلاق، وتم الأمر في دقائق دون أي فرصة للتصرف، الأمر الذي دفعه إلى تسمية الرضيعة (سلامة)، حمداً لله على سلامتها وأمّها من هذا الموقف الصعب.

من جهته، قال مدير إدارة عمليات الإسعاف بالإنابة، مشعل جلفار، إن المؤسسة تلقت بلاغاً بحالة المواطنة، في الساعة 5.51 صباحاً، فتم تكليف مسعف بالتواصل المباشر مع الزوج، وتقديم الإرشادات اللازمة إلى حين وصول سيارة الإسعاف.

وتابع: «وصلت سيارة الإسعاف خلال دقائق، تلتها سيارة الأمومة من (إسعاف دبي)، ووجد المسعفون الزوجة قد وضعت طفلتها، واطمأنوا عليها وعلى الوليدة، وقدّموا الخدمات الإسعافية، قبل نقلهما إلى مستشفى دبي».