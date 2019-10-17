محمد بن سعود: «الذكاء الاصطناعي» يدعم الابتكار

رأس الخيمة (وام) أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أن إعلان إنشاء «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» سيعزز من مسيرة الابتكار في دولتنا وسيسهم في تحقيق أهداف رؤية القيادة الرشيدة للدولة نحو استشرافها لمستقبل بناء الإنسان بما يواكب العصر ويلبي متطلبات أجندة مئوية الإمارات 2071.

وقال سموه بهذه المناسبة: إن تأسيس أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتمكين الطلبة والشركات والحكومات من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتسخير إمكاناتها للتنمية الاقتصادية والمجتمعية وخدمة البشرية. وأشار سمو ولي عهد رأس الخيمة إلى أن دولتنا ستشهد خلال المرحلة المقبلة نقلة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يعزز من مسيرة الدولة ورسم مستقبلها نحو الريادة في مجال التقنية والابتكار وتطوير كفاءة الأداء على المستويين الحكومي والخاص من خلال الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الهادفة لتطوير المعرفة والتفكير العلمي من أجل تعزيز تقدم الوطن نحو المستقبل.

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