هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة راشد الدرمكي

أبوظبي (وام) قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء إلى محمد راشد الدرمكي والدكتور مطر راشد الدرمكي في وفاة المغفور له والدهما المرحوم راشد محمد سالم الحايطه الدرمكي، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة منازف بمدينة العين.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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