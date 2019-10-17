حاكم الشارقة يعتمد تعيين 162 مواطناً ومواطنة في الإمارة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس الأول، الدفعة الرابعة من الوظائف لمواطني الإمارة، والتي شملت تعيين 162 مواطناً ومواطنة، لتشمل الحالات والفئات المستهدفة في عملية التوظيف.

وتم اعتماد 45 وظيفة للأيتام من أبناء الإمارة، و99 وظيفة لذوي الدخل المحدود، و10 وظائف للمطلقات، و4 وظائف لفئة الزوجة العائلة للأسرة، و2 لذوي الإعاقة الحاصلين على المؤهلات الجامعية، و2 لأسر الشهداء، ومن حيث الموقع الجغرافي شملت الدفعة التالي: الشارقة 44 ذكوراً، 33 إناثاً، خورفكان 9 ذكور 14 إناثاً، كلباء 11 للذكور، و16 للإناث، دبا الحصن 6 للذكور و2 للإناث، الذيد 6 للذكور و2 للإناث، المدام 4 للذكور، و3 وظائف للإناث، وفي مليحة 5 وظائف للذكور و2 للإناث، ووادي الحلو 1 للإناث، وفي الحمرية شملت وظيفتين للإناث، ليصل الإجمالي إلى 162 وظيفة.

جاء ذلك، خلال برنامج البث المباشر الذي يبث على إذاعة الشارقة مساء أمس الأول، ليصل إجمالي عدد الوظائف التي تم اعتمادها منذ الدفعة الأولى للتعيينات إلى 724 وظيفة، تصل تكلفتها السنوية إلى 225 مليون درهم.