محمد بن سعود يكرم الفائزين بجائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي

رأس الخيمة (وام)

أشاد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، بالدور الكبير لجائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي في مساندة التميز التعليمي في الإمارة، ورعاية المبتكرين والموهوبين والذي يسهم في تعزيز الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة لدفع عجلة الارتقاء بالتعليم في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال الحفل السنوي الذي نظمته جائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي في دورتها الـ15 مساء أمس بمسرح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

وأكد سمو ولي عهد رأس الخيمة، أن الجائزة منذ انطلاقتها وحتى الآن استطاعت أن تضع بصمتها في مجال دعم التميز في الميدان التربوي في رأس الخيمة، من خلال تهيئة كافة العناصر الأساسية للبحث عن المتميزين والمبدعين سواء من المعلمين أو الطلبة، مما زاد من مستوى التنافس والذي بدوره أبرز طاقات المشاركين في الجائزة.

حضر الحفل الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري، والشيخ ارحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، وعدد من القيادات التربوية ورؤساء ومديري الجهات الاتحادية والمحلية وكبار الشخصيات.

وبلغ عدد المكرمين في هذه الدورة 92 فائزا بالجائزة، وقام سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي يرافقه الدكتور محمد عبداللطيف خليفة مدير عام برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي والذي تتبعه الجائزة بتكريم الفائزين.

وفي نهاية الحفل تم تقديم هدية تذكارية لسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، وأخذ صورة تذكارية مع المكرمين.