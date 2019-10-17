محمد بن راشد ومحمد بن زايد: قَرَّت عيونُنَا بعودة أمير الكويت

أبوظبي (الاتحاد) هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شعب الكويت الشقيق، بعودة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، إلى وطنه بعد رحلة علاجية ناجحة. ووصف سموهما صاحب السمو أمير الكويت بأنه أمير الإنسانية، سائلين المولى تعالى أن يمده بموفور الصحة والعافية والسعادة ويديمه ذخراً لشعبه ووطنه وأمته.

وفي تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، دون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قوله: «قرت عيوننا، وقرت عيون أهل الكويت، بعودة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد لأهله وداره وأحبابه».

وأضاف سموه مخاطبا صاحب السمو أمير الكويت:«حفظك الله لبلدك وشعبك، وأدام عليك وعليهم الخير والعزة والصحة والعافية يا أمير الإنسانية».

من جهته، دون صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على حسابه في «تويتر» قوله:«نحمد الله لعودة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد إلى شعبه ووطنه، ونبارك لأهلنا في الكويت والخليج هذه العودة المباركة والميمونة، ونسأل المولى تعالى أن يمده بموفور الصحة والعافية والسعادة ويديمه ذخراً لشعبه ووطنه وأمته».

وكان أمير دولة الكويت قد عاد إلى بلاده صباح أمس، قادماً من الولايات المتحدة الأميركية بعد استكمال الفحوص الطبية التي تكللت بالنجاح.

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