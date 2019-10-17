«النحلة».. منتجات بأنامل أصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف إنتاج المؤسسة مستلزمات المساجد الخشبية، من أرفف المصاحف ومنابر وعصي الخطباء بأنامل أصحاب الهمم منتسبي«زايد العليا»، من خلال ورش التأهيل بالمؤسسة وورشة النجارة.

جاء ذلك، عقب زيارة وفد المؤسسة برئاسة عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام إلى مقر الهيئة، حيث كان في استقبالهم محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة لتسليم أول إنتاج من طاولات المشروبات الخشبية التي جرى انتاجها بورش النجارة بالمؤسسّة، تحمل علامة «النحلة» المميزة لمنتجات أصحاب الهمم والمرخصة من الجهات المعنية بالدولة من أصل 22 طاولة يتم استخدامها في المقر الجديد للهيئة، تنفيذاً لاتفاق مسبق بين الجانبين عقب زيارة وفد من الأوقاف للمؤسسة في وقت سابق، واطلاعهم على منتجات التأهيل المهني التي نالت إعجاب واستحسان وفد الهيئة، الأمر الذي على أثره تم الاتفاق على توريد الطاولات للهيئة. وأكد الحميدان أن سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة المؤسسة، يتابع عن كثب ويشرف على كافة مشروعات ومبادرات وخطوات إدارة المؤسسّة بشأن خلق فرص عمل لمنتسبيها من أصحاب الهمم في كافة المجالات بما يناسب مهاراتهم.