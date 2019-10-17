حمدان بن زايد: نهنئ الكويت بعودة الأمير

أبوظبي (الاتحاد) هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الأشقاء في الكويت، بمناسبة عودة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت، إلى بلاده بعد رحلة علاج في الخارج.

وقال سموه في تغريدة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «نبارك للكويت وأهلها عودة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد إلى بلده مشافى معافى». وأضاف سموه «نسأل الله العلي القدير أن يَمُنَ عليه بالصحة والعافية، ويواصل قيادة مسيرة الإنجازات والتقدم والنماء التي تشهدها الكويت الشقيقة تحت قيادة سموه».

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