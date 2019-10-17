الامارات | «البيئة»: دخول القوارب الأجنبية للدولة يتم وفق تصاريح الجهات المعنية

شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: دخول القوارب الأجنبية للدولة يتم وفق تصاريح الجهات المعنية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن دخول القوارب الأجنبية للدولة يتم وفق تصاريح من الجهات المعنية، مشيرة إلى انها تخضع لكافة الإجراءات اللازمة في عمليات الدخول، وتداول المنتجات السمكية.
وقالت في تغريدات نشرتها على صفحة تويتر ردا على موقع متداول على وسائل التواصل الاجتماعي ان الجهات المعنية تؤدي دورها التنظيمي الرقابي على أكمل وجه.
وطالبت الجمهور عدم الاعتماد على الاخبار المغلوطة ونشرها تلقائياً، محذرة من أن الانسياق وراء ذلك يعرض للمساءلة القانونية.
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