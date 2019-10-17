"مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" يكرّم الفائزين بجوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء...

كرّم "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء"، المنتدى المستقل الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال تعزيز وتشجيع الممارسات المتعلقة بالأبنية الخضراء، الفائزين بجوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء 2019. وتهدف الجوائز السنوية إلى تكريم الشركات والجهات تقديراً لالتزامها بممارسات الأبنية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم توزيع الجوائز خلال حفل خاص أقيم بهذه المناسبة في "فندق منتجع ومارينا ذا ويستن دبي شاطئ الميناء السياحي".

بهذه المناسبة قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التحالف من أجل الاستدامة العالمية (أليانسز فور جلوبال سستينابيلتي): "لقد كان الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، من أكبر الداعمين لقضايا الحفاظ على البيئة الطبيعية، وشكلت رؤاه الحكيمة في هذا المجال جوهر استراتيجيات التنمية المستدامة التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي توجيهات قيادتنا الرشيدة اليوم امتداداً لرؤيته السبّاقة، مما أثمر عن وضع دولتنا لمعايير دقيقة تشمل جميع مؤشرات الاستهلاك المستدام للموارد، بما يشمل تأمين مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين استخدام الموارد الطبيعية. وفي الوقت الذي نواصل فيه العمل انطلاقاً من رؤى الأب المؤسس، فإننا في ’شركة التحالف من أجل الاستدامة العالمية‘ حريصون عل تقديم حلول متطورة تدعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة".

واختتمت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان قائلةً: "يشرفني المشاركة في حدث مثل ’جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء‘، نظراً لأهميته كمنصة تروج للابتكار والعمل الجاد نحو تحقيق نتائج ملموسة على صعيد استدامة البيئات العمرانية".

وفي معرض الإعلان عن الجوائز قال سعيد العبار، رئيس مجلس إدارة "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء: "تمثل جوائز هذا العام نقلة نوعية جديدة تدعم الجهود الحثيثة المبذولة على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للترويج لاستدامة البيئات العمرانية. وبالنظر إلى المبادرات الفائزة والمرشحة للجوائز، فإننا نرى العديد من المقاربات المبتكرة والمنتجات الجديدة التي تجسد التزاماً حقيقياً بإحداث تغيير إيجابي ملموس، وهو ما يعد مؤشراً على الأشواط الهامة التي قطعتها المنطقة في مجال الأبنية المستدامة وتحقيق الرؤى الحكومية في هذا المجال. ولا شك بأن ما نشهده من عمل نحو الوصول إلى الأبنية الصفرية، والتي خصصنا لها جائزة تقدم للمرة الأولى هذا العام، هو انعكاس للتدابير الاستباقية الجادة التي يتم اتباعها فعلياً في المرحلة الراهنة، مما يرسخ مكانة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كشريك رئيسي داعم للحراك العالمي نحو الأبنية ذات الانبعاثات الكربونية الصفرية".

وتضمنت قائمة الفائزين هذا العام كلاً من:

المبنى التجاري الأخضر: المقر الرئيسي لمجموعة عزت مرجي

المدرسة الخضراء: أكاديمية دبي الأمريكية، مقدمة من "إيكو ستراكتشرز" بالنيابة عن "تيرموديك"

التصميم المستدام: منزل سانت غوبان متعدد وسائل الراحة في دولة الإمارات العربية المتحدة

التصميم المجتمعي/الحضري: تلال الغاف، مقدمة من "ماجد الفطيم"

شركة إدارة المرافق: شركة إدارة المرافق في "واحة دبي للسيليكون"

شركة المقاولات للعام: ملتيبلكس للإنشاءات

شركة التطوير للعام: سلطة واحة دبي للسيليكون

المنتج الأخضر للعام:

إدارة الطاقة: نظام AquaEdge® 19DV للتبريد بالطرد المركزي المبرّد بالماء، مقدم من "كاريير الشرق الأوسط"

جودة الهواء الداخلي: وحدات Airovision لمعالجة الهواء، مقدمة من "كاريير الشرق الأوسط"

مواد البناء التقليدية: Gyproc Habito Activ’Air مقدمة من "سانت غوبان غيبروك الشرق الأوسط"

إدارة المياه: نظام مياه الشرب لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، مقدمة من "نائل للمقاولات العامة"

البحث العلمي في مجال الأبنية الخضراء: "لمحة عن مؤهلات الأبنية الخضراء في فلسطين" مقدمة من عمادة جامعة القدس للبحث العلمي وعمادة الدراسات العليا

المبنى المحدث للعام: مشروع تحديث مبنى "جافزا" من قبل شركة "الاتحاد لخدمات الطاقة"

العمليات والصيانة للمباني المشيدة: إعمار للترفيه

مبادرة التدريب للعام: مبادرة "استدامة" للتدريب من دائرة التخطيط العمراني والبلديات

التصميم الصفري: مركز مبيعات تلال الغاف من شركة "ماجد الفطيم"

Advertisements

وبالإضافة إلى ذلك، تم تقديم "جائزة الدكتور عويناتي للطالب المتميز" لأحد طلاب الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة تقديراً لعمل بحثي مبتكر حول موضوع يتعلق بالأبنية الخضراء في الشرق الأوسط. وفاز بالجائزة هذا العام الطالب محمد الإمام من "معهد روشستر للتكنولوجيا" في دبي.

وحظيت "جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء" هذا العام بالدعم الرسمي من المجلس العالمي للأبنية الخضراء، وتم تنظيم الحدث عبر شراكة مع مجالس الأبنية الخضراء في كل من الأردن ولبنان وفلسطين ومصر والكويت والمغرب. وكانت فئات الجوائز مفتوحة أمام جميع المنظمات التي تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المؤسسات والجمعيات والشركات الاستشارية من القطاعين العام والخاص التي تبدي مستويات عالية من الابتكار والتميز في اعتماد مبادئ وممارسات الاستدامة. وتعتبر شركة "ماجد الفطيم" الشريك البلاتيني للحدث للعام الثاني على التوالي، في حين كانت شركة "ملتيبلكس" الراعي لفئة الأبنية الصفرية التي تم تقديمها للمرة الأولى هذه السنة.



وقال إبراهيم الزعبي، رئيس الاستدامة في "ماجد الفطيم": "تمثل ’جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء‘ منصة مثالية للأفراد والمؤسسات في المنطقة للتعاون نحو منح زخم أكبر لخطط التنمية المستدامة. نحن في شركة ’ماجد الفطيم‘ كنا دوماً في طليعة الملتزمين بأفضل معايير الاستدامة كعنصر جوهري في ثقافة الشركة، وقمنا باستثمارات كبيرة لتطوير الأبنية الخضراء. ولا شك بأن الجوائز التي حصدتها الشركة هذا العام هي تأكيد على التزامنا الجاد والمستمر باتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال تصميم وتطوير وإدارة الأبنية".

وبدوره قال جيمس غرلوزيتش، مدير عام "ملتيبلكس الشرق الأوسط": "يعكس دعمنا لـ’جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء‘ تركيزنا المتواصل على ترسيخ ثقافة الاستدامة البيئية، بما يعود بفوائد ملموسة على العملاء والمجتمع، والمنطقة بشكل عام. ولم يعد التركيز على الأبنية الخضراء واستدامة البيئات العمرانية مجرد خيار، بل أصبح ضرورة ملحّة بالنسبة للمنطقة، خصوصاً عند أخذ الآثار البيئية الكبيرة لأعمال الإنشاءات بعين الاعتبار. ونرى في ’ملتيبلكس‘ فرصة كبيرة للعمل مع الشركاء لتحقيق تغييرات إيجابية بنّاءة في قطاع الإنشاءات".