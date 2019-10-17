وسط مدينة دبي يستضيف تحدي دبي للياقة

شهر كامل من أنشطة اليوغا والرياضة على وقع الموسيقى الحية وغيرها الكثير من فعاليات اللياقة البدنية بين أبرز معالم وسط مدينة دبي

يستضيف وسط مدينة دبي، فعاليات تحدي دبي للياقة على مدار شهر كامل اعتباراً من 18 أكتوبر، ولغاية 16 نوفمبر 2019.

وستحوّل "إعمار العقارية" وجهتها الاستثنائية الأبرز إلى نادٍ رياضي مفتوح في الهواء الطلق لاستقبال سلسلة من نشاطات اللياقة بين المعالم الاستثنائية لوسط مدينة دبي، وبذلك يتاح للجميع المشاركة في حركة رياضية واسعة النطاق مع تحول وسط المدينة إلى استوديو ضخم للياقة البدنية واليوغا والأنشطة الرياضية.

وعلى الراغبين في الانضمام إلى تحديات اللياقة في وسط مدينة دبي تنزيل تطبيق Switch & Co من متجري التطبيقات أبل وأندرويد، والحجز للمشاركة في الأنشطة التي يتم تنظيمها عبر مواقع مختلفة في وسط مدينة دبي ؛ علماً أنه سيتم تنظيم 60 نشاطاً على مدار الشهر، جميعها مجانية للعامة.

وتضم أجندة فعاليات هذا الحدث نشاطات متنوعة للجميع مثل اليوغا، والتمارين المتقطعة عالية الكثافة (HIIT)، وملاكمة أكياس الماء، والجري، وجلسات العلاج بالصوت، وتمارين المقاومة باستخدام الحبال المعلقة "KO8"، وملاكمة الظل، وتدريبات وزن الجسم، وحتى تدريبات كرة القدم للكبار والصغار.

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بالإضافة إلى ذلك سيحصل المشاركون على خصم 20% من خدمة التوصيل "كريم" من وإلى بوليفارد الشيخ محمد بن راشد في وسط مدينة دبي ، فضلاً عن الاستمتاع بعروض الوجبات الصحية الخاصة في مطاعم مختلفة.

الحدث: أنشطة "تحدي دبي للياقة"

المكان: وسط مدينة دبي

الموعد: 18 أكتوبر - 16 نوفمبر، 2019

الدعوة مجانية